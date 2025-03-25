Главу Гагаузии, которая жала руку Путину, задержали в аэропорту Кишинева

Главу автономии Гагаузия, что на юге Молдовы, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева.

Источник: эту информацию телеканалу TV8 подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Молдовы Анжела Старинская, пишет "Европейская правда"

Детали: Старинская подтвердила факт задержания Гуцул, но не предоставила подробностей, подчеркнув, что они станут известны завтра.

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Молдавский депутат Марина Таубер (которая фигурирует в уголовных расследованиях и находится под западными санкциями) утверждает, что Гуцул собиралась покинуть Молдову и вылететь в Стамбул "по официальным делам".

Таубер утверждает, что у башкана Гагаузии был обратный билет из Турции в Молдову на 30 марта.

Напомним, Евгения Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

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Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем в ныне неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовались для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул после прихода к власти в Гагаузии в 2023 году не раз ездила в Москву и входит в пророссийское объединение молдавской оппозиции "Победа", созданное в Москве.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.