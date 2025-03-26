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Тайвань створив бойовий безпілотний катер за зразком українських дронів – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 26 березня 2025, 01:17
Тайвань створив бойовий безпілотний катер за зразком українських дронів – ЗМІ
Фото: Міністерство національної оборони Тайваню

Тайвань презентував свій перший безпілотний катер Endeavor Manta, створений за зразком українських морських дронів, які ефективно використовуються у війні проти Росії. Судно, оснащене штучним інтелектом і автономною навігацією, призначене для захисту острова від можливого китайського вторгнення.

Джерело: The War Zone

Деталі: Презентація Endeavor Manta відбулася в порту Гаосюн на півдні Тайваню під час церемонії спуску на воду, організованої Тайванською суднобудівною корпорацією (CSBC Corp.).

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Дослівно: "За даними місцевих ЗМІ, розробка Endeavor Manta розпочалася минулого року і була натхненна досвідом України, яка активно використовує морські дрони для атак на російські кораблі та інші військові об’єкти. 

Endeavor Manta має довжину 8,6 метра, ширину 3,7 метра і водотоннажність понад п’ять тонн при повному завантаженні. Корпус виготовлений з армованого пластику з технологією зниження помітності. Два підвісні двигуни забезпечують швидкість понад 35 вузлів".

Деталі: Катер оснащений системами зв’язку, що включають 4G, радіостанції прямої видимості та супутниковий зв’язок. У разі втрати сигналу дрон зможе самостійно повернутися на базу. 

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Судно працює в режимі рою, функцію уникнення зіткнень, автоматичну систему розпізнавання цілей, а також механізм самознищення, щоб уникнути потрапляння до рук ворога.

Endeavor Manta буде оснащений "легкими торпедами" для ураження ворожих кораблів. Після використання боєзапасу дрон зможе атакувати цілі таранячи їх, завдяки боєголовці, вбудованій у носову частину.

Дослівно: "Його спроєктували як відносно недорогу платформу, що базується переважно на тайванських компонентах. Лише супутникова система наведення та двигуни – іноземного виробництва".

безпілотникиТайвань
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