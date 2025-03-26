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Тайвань создал боевой беспилотный катер по образцу украинских дронов – СМИ

Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 01:17
Тайвань создал боевой беспилотный катер по образцу украинских дронов – СМИ
Фото: Министерство национальной обороны Тайваня

Тайвань презентовал свой первый беспилотный катер Endeavor Manta, созданный по образцу украинских морских дронов, которые эффективно используются в войне против России. Судно, оснащенное искусственным интеллектом и автономной навигацией, предназначено для защиты острова от возможного китайского вторжения.

Источник: The War Zone

Детали: Презентация Endeavor Manta состоялась в порту Гаосюн на юге Тайваня во время церемонии спуска на воду, организованной Тайваньской судостроительной корпорацией (CSBC Corp.).

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Дословно: "По данным местных СМИ, разработка Endeavor Manta началась в прошлом году и была вдохновлена опытом Украины, которая активно использует морские дроны для атак на российские корабли и другие военные объекты. 

Endeavor Manta имеет длину 8,6 метра, ширину 3,7 метра и водоизмещение более пяти тонн при полной загрузке. Корпус изготовлен из армированного пластика с технологией снижения заметности. Два подвесных двигателя обеспечивают скорость более 35 узлов".

Детали: Катер оснащен системами связи, включающими 4G, радиостанции прямой видимости и спутниковую связь. В случае потери сигнала дрон сможет самостоятельно вернуться на базу. 

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Судно работает в режиме роя, функцию избежания столкновений, автоматическую систему распознавания целей, а также механизм самоуничтожения, чтобы избежать попадания в руки врага.

Endeavor Manta будет оснащен "легкими торпедами" для поражения вражеских кораблей. После использования боезапаса дрон сможет атаковать цели тараня их, благодаря боеголовке, встроенной в носовую часть.

Дословно: "Его спроектировали как относительно недорогую платформу, базирующуюся преимущественно на тайваньских компонентах. Только спутниковая система наведения и двигатели – иностранного производства".

беспилотникиТайвань
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