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ЄС попередньо погодив запровадження мобільного посвідчення водія

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСереда, 26 березня 2025, 02:41
ЄС попередньо погодив запровадження мобільного посвідчення водія
Ілюстративне фото: carscoops

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої політичної згоди щодо оновлення директиви про водійські права. Одним із ключових нововведень стане запровадження єдиного мобільного посвідчення водія, яке діятиме в усіх країнах ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС від 25 березня.

Деталі: Оновлення Директиви про водійські права передбачає, що до 2030 року буде впроваджене цифрове водійське посвідчення, яке буде визнаватися у всіх країнах ЄС.

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Також планується, що будуть запроваджені єдині стандарти щодо медогляду водіїв і складання іспитів на посвідчення водія у Євросоюзі, а ще – запроваджено нову категорію водіння із супроводом (С).

Перегляд Директиви про водійські права є частиною Пакета безпеки дорожнього руху, представленого Європейською комісією у 2023 році.

Він, серед іншого, передбачає і заходи для поліпшення обміну інформацією про правопорушення, пов'язані з безпекою дорожнього руху, між державами-членами для зменшення кількостей ДТП.

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Для затвердження оновленої Директиви про водійські права політична угода має бути схвалена послами при Раді ЄС і Європейським парламентом, після чого – офіційно ухвалена обома інституціями.

ЄС
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