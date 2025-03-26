ЄС попередньо погодив запровадження мобільного посвідчення водія
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої політичної згоди щодо оновлення директиви про водійські права. Одним із ключових нововведень стане запровадження єдиного мобільного посвідчення водія, яке діятиме в усіх країнах ЄС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС від 25 березня.
Деталі: Оновлення Директиви про водійські права передбачає, що до 2030 року буде впроваджене цифрове водійське посвідчення, яке буде визнаватися у всіх країнах ЄС.
Також планується, що будуть запроваджені єдині стандарти щодо медогляду водіїв і складання іспитів на посвідчення водія у Євросоюзі, а ще – запроваджено нову категорію водіння із супроводом (С).
Перегляд Директиви про водійські права є частиною Пакета безпеки дорожнього руху, представленого Європейською комісією у 2023 році.
Він, серед іншого, передбачає і заходи для поліпшення обміну інформацією про правопорушення, пов'язані з безпекою дорожнього руху, між державами-членами для зменшення кількостей ДТП.
Для затвердження оновленої Директиви про водійські права політична угода має бути схвалена послами при Раді ЄС і Європейським парламентом, після чого – офіційно ухвалена обома інституціями.