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ЕС предварительно согласовал введение мобильного водительского удостоверения

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 02:41
ЕС предварительно согласовал введение мобильного водительского удостоверения
Illustrative photo: carscoops

Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительного политического согласия по обновлению директивы о водительских правах. Одним из ключевых нововведений станет введение единого мобильного водительского удостоверения, которое будет действовать во всех странах ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС от 25 марта.

Детали: Обновление Директивы о водительских правах предусматривает, что к 2030 году будет внедрено цифровое водительское удостоверение, которое будет признаваться во всех странах ЕС.

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Также планируется, что будут введены единые стандарты медосмотра водителей и сдачи экзаменов на водительское удостоверение в Евросоюзе, а еще - введена новая категория вождения с сопровождением (С).

Пересмотр Директивы о водительских правах является частью Пакета безопасности дорожного движения, представленного Европейской комиссией в 2023 году.

Он, среди прочего, предусматривает и меры для улучшения обмена информацией о правонарушениях, связанных с безопасностью дорожного движения, между государствами-членами для уменьшения количества ДТП.

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Для утверждения обновленной Директивы о водительских правах политическое соглашение должно быть одобрено послами при Совете ЕС и Европейским парламентом, после чего - официально принято обоими институтами.

ЕС
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