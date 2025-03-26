США поставили на паузу безвізовий режим для Румунії

Уряд Сполучених Штатів тимчасово призупинив процес приєднання Румунії до програми безвізових поїздок (Visa Waiver Program).

Джерело: Міністерство внутрішньої безпеки США, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Згідно з повідомленням на сайті програми, уряд США продовжує розглядати відповідність країни "суворим вимогам безпеки", не надаючи жодної інформації про те, коли пауза може бути скасована.

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Румунія мала приєднатися до програми безвізових поїздок США наприкінці березня – про це оголосила адміністрація Байдена в січні. Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він "переконаний", що рішення Вашингтона є "суто технічним заходом" в рамках переоцінки США ризиків для безпеки.

"Ми скористаємося цією – сподіваємося, нетривалою – затримкою, щоб попрацювати з нашими американськими партнерами для з'ясування всіх питань, що викликають занепокоєння уряду США", – заявив Чолаку.

Включення Румунії до програми безвізового режиму США відбулося на тлі передвиборчих потрясінь в країні. Після того, як ультраправий кандидат у президенти Келін Джорджеску переміг у першому турі президентських виборів, результати були анульовані в грудні через ймовірні маніпуляції з боку Росії під час виборчої кампанії.

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Рішення про анулювання виборів різко розкритикували високопосадовці нової адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венса та радник президента Ілон Маск.

У відповідь на критику румунський премʼєр Чолаку запевнив, що його країна залишається "захисником демократичних цінностей, які Європа поділяє зі США".