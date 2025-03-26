Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

США поставили на паузу безвизовый режим для Румынии

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 03:27
США поставили на паузу безвизовый режим для Румынии
Фото: Getty Images

Правительство Соединенных Штатов временно приостановило процесс присоединения Румынии к программе безвизовых поездок (Visa Waiver Program).

Источник: Министерство внутренней безопасности США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Согласно сообщению на сайте программы, правительство США продолжает рассматривать соответствие страны "строгим требованиям безопасности", не предоставляя никакой информации о том, когда пауза может быть отменена.

Реклама:

Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что он "убежден", что решение Вашингтона является "чисто технической мерой" в рамках переоценки США рисков для безопасности.

"Мы воспользуемся этой – надеемся, непродолжительной – задержкой, чтобы поработать с нашими американскими партнерами для выяснения всех вопросов, вызывающих беспокойство правительства США", – заявил Чолаку.

Включение Румынии в программу безвизового режима США произошло на фоне предвыборных потрясений в стране. После того, как ультраправый кандидат в президенты Келин Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, результаты были аннулированы в декабре из-за вероятных манипуляций со стороны России во время избирательной кампании.

РЕКЛАМА:

Решение об аннулировании выборов резко раскритиковали высокопоставленные чиновники новой администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венса и советник президента Илон Маск.

В ответ на критику румынский премьер Чолаку заверил, что его страна остается "защитником демократических ценностей, которые Европа разделяет с США".

СШАРумыниябезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
США
Директор ЦРУ: Украинцы будут сражаться даже голыми руками, если придется
Трамп говорит, что США "рассмотрят" требования России о прекращении огня в Черном море
Руководители разведки США говорят, что не передавали секретные материалы в скандальном чате Signal
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: