США поставили на паузу безвизовый режим для Румынии

Правительство Соединенных Штатов временно приостановило процесс присоединения Румынии к программе безвизовых поездок (Visa Waiver Program).

Источник: Министерство внутренней безопасности США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Согласно сообщению на сайте программы, правительство США продолжает рассматривать соответствие страны "строгим требованиям безопасности", не предоставляя никакой информации о том, когда пауза может быть отменена.

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Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что он "убежден", что решение Вашингтона является "чисто технической мерой" в рамках переоценки США рисков для безопасности.

"Мы воспользуемся этой – надеемся, непродолжительной – задержкой, чтобы поработать с нашими американскими партнерами для выяснения всех вопросов, вызывающих беспокойство правительства США", – заявил Чолаку.

Включение Румынии в программу безвизового режима США произошло на фоне предвыборных потрясений в стране. После того, как ультраправый кандидат в президенты Келин Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, результаты были аннулированы в декабре из-за вероятных манипуляций со стороны России во время избирательной кампании.

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Решение об аннулировании выборов резко раскритиковали высокопоставленные чиновники новой администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венса и советник президента Илон Маск.

В ответ на критику румынский премьер Чолаку заверил, что его страна остается "защитником демократических ценностей, которые Европа разделяет с США".