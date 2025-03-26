Кремль вимагає зняття санкцій США в обмін на припинення вогню в Чорному морі – ISW

Росія заявила, що не виконуватиме домовленості про припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з державного "Россельхозбанку" та інших фінансових установ, що беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті вказують, що Кремль вимагає від США скасування санкцій щодо російських банків, відновити їхній доступу до системи SWIFT і зняти обмеження на торговельні фінансові операції.

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Дослівно: "Крім того, вони повинні зняти санкції, що обмежують діяльність компаній, які виробляють і експортують продовольство та добрива, а також їхніх страхових компаній; скасувати обмеження на обслуговування суден у портах і санкції проти суден під російським прапором, що займаються торгівлею продовольством і добривами; зняти обмеження на постачання в Росію сільськогосподарської техніки та інших інструментів, що використовуються у виробництві продовольства і добрив.

Деталі: Сполучені Штати не надали Росії таких санкційних послаблень, яких вона вимагала, коли Україна і Росія домовилися про зернову угоду в липні 2022 року.

У заявах Білого дому та Кремля за підсумками американо-російських зустрічей зазначалося, що "Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".

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Однак у заяві США не було чітких формулювань, які б вказували на те, що прийняття та дотримання Росією режиму припинення вогню в Чорному морі залежатиме від попереднього послаблення санкцій США, кажуть аналітики ISW.

Дослівно: "Сполучені Штати, ймовірно, потребуватимуть співпраці з Європейським Союзом для зняття деяких санкцій і обмежень із російських сільськогосподарських, фінансових і торговельних підприємств, щоб знову підключити Росію до міжнародних ринків сільськогосподарської продукції та добрив".

Деталі: Президент США Дональд Трамп відповів на питання про те, чи можуть США зняти деякі санкції з Росії до того, як вона здійснить відповідні заходи в Чорному морі, і заявив, що США розглядають таку можливість.

Дослівно: "Офіційні заяви Кремля є розпливчастими: вони передбачають вимоги до припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах США, ні в офіційних заявах України, і залишають простір для розбіжностей у тлумаченні домовленостей, зняття санкцій і моніторингу потенційних порушень.

В офіційній заяві Кремля нечітко зазначено, які саме санкції та обмеження Захід має попередньо скасувати, а також які фінансові організації та компанії вони стосуються. Крім того, не визначено суб’єктів, які будуть інтерпретувати параметри цих обмежень, контролювати їхнє скасування та перевіряти дотримання умов усіма сторонами".

Ключові висновки ISW за 25 березня: