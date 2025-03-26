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Кремль требует снятия санкций США в обмен на прекращение огня в Черном море – ISW

Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 04:51
Кремль требует снятия санкций США в обмен на прекращение огня в Черном море – ISW
Фото: Getty Images

Россия заявила, что не будет выполнять договоренности о прекращении огня в Черном море, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с государственного "Россельхозбанка" и других финансовых учреждений, участвующих в международной торговле продовольствием и удобрениями.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете указывают, что Кремль требует от США отмены санкций в отношении российских банков, восстановить их доступ к системе SWIFT и снять ограничения на торговые финансовые операции.

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Дословно: "Кроме того, они должны снять санкции, ограничивающие деятельность компаний, производящих и экспортирующих продовольствие и удобрения, а также их страховых компаний; отменить ограничения на обслуживание судов в портах и санкции против судов под российским флагом, занимающихся торговлей продовольствием и удобрениями; снять ограничения на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и других инструментов, используемых в производстве продовольствия и удобрений.

Детали: Соединенные Штаты не предоставили России таких санкционных послаблений, которых она требовала, когда Украина и Россия договорились о зерновом соглашении в июле 2022 года. 

В заявлениях Белого дома и Кремля по итогам американо-российских встреч отмечалось, что "Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций". 

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Однако в заявлении США не было четких формулировок, которые бы указывали на то, что принятие и соблюдение Россией режима прекращения огня в Черном море будет зависеть от предварительного ослабления санкций США, говорят аналитики ISW.

Дословно: "Соединенные Штаты, вероятно, потребуют сотрудничества с Европейским Союзом для снятия некоторых санкций и ограничений с российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых предприятий, чтобы снова подключить Россию к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений". 

Детали: Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, могут ли США снять некоторые санкции с России до того, как она предпримет соответствующие меры в Чёрном море, и заявил, что США рассматривают такую возможность.

Дословно: "Официальные заявления Кремля являются расплывчатыми: они предусматривают требования к прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни в официальных заявлениях Украины, и оставляют пространство для разногласий в толковании договоренностей, снятия санкций и мониторинга потенциальных нарушений.

В официальном заявлении Кремля нечетко указано, какие именно санкции и ограничения Запад должен предварительно отменить, а также какие финансовые организации и компании они касаются. Кроме того, не определены субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать их отмену и проверять соблюдение условий всеми сторонами".

Ключевые выводы ISW за 25 марта:

  • Американские, украинские и российские чиновники достигли определенных договоренностей о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры и в Черном море. Детали этих договоренностей остаются непонятными, и оценить их специфику при отсутствии официально опубликованных совместных текстов соглашений, подписанных Россией и Украиной, достаточно сложно.
  • Заявления Кремля и Умерова свидетельствуют о том, что Россия и Украина, возможно, еще не пришли к согласию относительно того, вступил ли в силу режим прекращения огня по состоянию на 25 марта или нет.
  • Путин продолжает отвергать предложенное Трампом и Зеленским временное прекращение огня на линии соприкосновения, несмотря на согласие на определенную форму прекращения огня для ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море. Постоянное промедление и неуступчивость Путина препятствуют усилиям Трампа, направленным на обеспечение длительного и стабильного мирного урегулирования.
  • Кремль заявил, что не будет соблюдать согласованный режим прекращения огня в Черном море до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других неопределенных финансовых организаций, участвующих в международной торговле продовольствием и удобрениями.
  • Российские войска продвинулись вперед на границе Курской и Сумской областей, вблизи Торецка и на западе Запорожской области.
  • Российские военные продолжают отказывать в ротации солдатам, которые годами участвуют в войне в Украине.

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