Кремль требует снятия санкций США в обмен на прекращение огня в Черном море – ISW

Россия заявила, что не будет выполнять договоренности о прекращении огня в Черном море, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с государственного "Россельхозбанка" и других финансовых учреждений, участвующих в международной торговле продовольствием и удобрениями.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете указывают, что Кремль требует от США отмены санкций в отношении российских банков, восстановить их доступ к системе SWIFT и снять ограничения на торговые финансовые операции.

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Дословно: "Кроме того, они должны снять санкции, ограничивающие деятельность компаний, производящих и экспортирующих продовольствие и удобрения, а также их страховых компаний; отменить ограничения на обслуживание судов в портах и санкции против судов под российским флагом, занимающихся торговлей продовольствием и удобрениями; снять ограничения на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и других инструментов, используемых в производстве продовольствия и удобрений.

Детали: Соединенные Штаты не предоставили России таких санкционных послаблений, которых она требовала, когда Украина и Россия договорились о зерновом соглашении в июле 2022 года.

В заявлениях Белого дома и Кремля по итогам американо-российских встреч отмечалось, что "Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".

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Однако в заявлении США не было четких формулировок, которые бы указывали на то, что принятие и соблюдение Россией режима прекращения огня в Черном море будет зависеть от предварительного ослабления санкций США, говорят аналитики ISW.

Дословно: "Соединенные Штаты, вероятно, потребуют сотрудничества с Европейским Союзом для снятия некоторых санкций и ограничений с российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых предприятий, чтобы снова подключить Россию к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений".

Детали: Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, могут ли США снять некоторые санкции с России до того, как она предпримет соответствующие меры в Чёрном море, и заявил, что США рассматривают такую возможность.

Дословно: "Официальные заявления Кремля являются расплывчатыми: они предусматривают требования к прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни в официальных заявлениях Украины, и оставляют пространство для разногласий в толковании договоренностей, снятия санкций и мониторинга потенциальных нарушений.

В официальном заявлении Кремля нечетко указано, какие именно санкции и ограничения Запад должен предварительно отменить, а также какие финансовые организации и компании они касаются. Кроме того, не определены субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать их отмену и проверять соблюдение условий всеми сторонами".

Ключевые выводы ISW за 25 марта: