Спецпосланець Трампа: "Незручний факт" в тому, що ядерна зброя в Україні належала Росії

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії і нібито це "незручний факт".

Джерело: Гренелл в соцмережі X

Пряма мова Гренелла: "Прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт".

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Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact. — Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025

Деталі: Колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер у відповідь заявив, що Гренелл "категорично помиляється".

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Пряма мова Пайфера: "Я допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму. Гренелл категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів".

Деталі: Пайфер наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти України.

"Читайте історію повністю", – порадив він Гренеллу.

Раніше колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках, висловивши припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення.

Довідково: В січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР.

У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, яка передбачала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.



