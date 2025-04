Спецпосланець Трампа: "Незручний факт" в тому, що ядерна зброя в Україні належала Росії

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії і нібито це "незручний факт".

Джерело: Гренелл в соцмережі X

Пряма мова Гренелла: "Прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт".

