Спецпосланник Трампа: "Неудобный факт" в том, что ядерное оружие в Украине принадлежало России

Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, принадлежало России и якобы это "неудобный факт".

Источник: Гренелл в соцсети X

Прямая речь Гренелла: "Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт".

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact.