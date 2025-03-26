Спецпосланник Трампа: "Неудобный факт" в том, что ядерное оружие в Украине принадлежало России

Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, принадлежало России и якобы это "неудобный факт".

Источник: Гренелл в соцсети X

Прямая речь Гренелла: "Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт".

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Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact. — Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025

Детали: Бывший посол США в Украине, эксперт по вопросам ядерного вооружения Стивен Пайфер в ответ заявил, что Гренелл "категорически ошибается".

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Прямая речь Пайфера: "Я помогал заключать соглашение по Будапештскому меморандуму. Гренелл категорически ошибается. Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию в счет списания долгов".

Детали: Пайфер отметил, что Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию на ликвидацию в значительной степени из-за того, что Москва взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против Украины.

"Читайте историю полностью", – посоветовал он Гренеллу.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах, выразив предположение, что в противном случае Россия могла бы не осуществить полномасштабное вторжение.

Справочно: В январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

В декабре того же года Соединенные Штаты также присоединились к Будапештскому меморандуму, который предусматривал обязательства России уважать территориальную целостность Украины.