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На тимчасово окупованій Луганщині зафіксували критичне забруднення повітря – ЦНС

Іван Д'яконовСереда, 26 березня 2025, 06:03
На тимчасово окупованій Луганщині зафіксували критичне забруднення повітря – ЦНС
Фото: Amaviael/Depositphotos

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано критично високий рівень забруднення повітря. Допустима норма оксиду азоту перевищена у 500 разів.

Джерело: Центр національного спротиву, "Суспільне Донбас"

Дослівно ЦНС: "Місцева колаборантка, "начальниця" центру моніторингу забруднення навколишнього середовища гідрометцентру "ЛНР" Світлана Шишова, озвучила цифри, за які, ймовірно, сама і постраждає. Лише концентрація оксиду азоту в деяких районах перевищує 30 мкг/м³"

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Деталі: У наказі Міністерства охорони здоров'я України вказано, що допустима норма оксиду азоту у повітрі, 0,06 мкг/м³ в середньому упродовж доби, або одноразова доза 0,4 мкг/м³. Таким чином на окупованій Луганщині норма цієї речовини перевищена у 500 разів.

"Формальдегіди, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид азоту, сірководень, фенол – це лише частина шкідливих речовин, якими сьогодні дихають мешканці ТОТ Луганщини", – додають в ЦНС. 

Луганська область
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