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На временно оккупированной Луганщине зафиксировали критическое загрязнение воздуха – ЦНС

Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 06:03
На временно оккупированной Луганщине зафиксировали критическое загрязнение воздуха – ЦНС
Фото: Amaviael/Depositphotos

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксирован критически высокий уровень загрязнения воздуха. Допустимая норма оксида азота превышена в 500 раз.

Источник: Центр национального сопротивления, "Суспільне Донбас"

Дословно ЦНС: "Местная коллаборантка, "начальница" центра мониторинга загрязнения окружающей среды гидрометцентра "ЛНР" Светлана Шишова, озвучила цифры, за которые, вероятно, сама и пострадает. Только концентрация оксида азота в некоторых районах превышает 30 мкг/м³"

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Детали: В приказе Министерства здравоохранения Украины указано, что допустимая норма оксида азота в воздухе, 0,06 мкг/м³ в среднем в течение суток, или одноразовая доза 0,4 мкг/м³. Таким образом на оккупированной Луганщине норма этого вещества превышена в 500 раз.

"Формальдегиды, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, сероводород, фенол – это лишь часть вредных веществ, которыми сегодня дышат жители ВОТ Луганщины", – добавляют в ЦНС.

Луганская область
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