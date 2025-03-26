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Волц бере на себе "повну відповідальність" і називає редактора The Atlantic "покидьком"

Іван Д'яконовСереда, 26 березня 2025, 06:48
Волц бере на себе повну відповідальність і називає редактора The Atlantic покидьком
Майк Волц. Фото: Getty Images

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц узяв на себе "повну відповідальність" за включення головного редактора The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці адміністрації обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Джерело: Волц в інтервʼю телеканалу Fox News, Politico

Деталі: За словами Волца, він не знайомий з Голдбергом, заявивши, що "не впізнав би його, навіть якби зіткнувся з ним або побачив у поліцейському відділку".

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"Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все координується", – сказав Волц в ефірі.

Водночас посадовець не надав чітких пояснень, як сталася помилка, а вирішив сконцентруватися на "поганій репутації" журналіста і натякнув, що дії останнього могли бути "навмисними".

Пряма мова Волца: "Я знаю його за його жахливою репутацією, і він справді найгірший з журналістів. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента. Але я не листуюся з ним. Його не було в моєму телефоні. І ми з'ясуємо, як це сталося".

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Деталі: Волц сказав, що мав розмову з мільярдером і радником Трампа Ілоном Маском, і запевнив, що той проведе розслідування інциденту.

Пряма мова Волца: "Так, це ганебно. Ми докопаємося до істини. Я щойно говорив з Ілоном по дорозі сюди. У нас працюють найкращі технічні уми, щоб з'ясувати, як це сталося".

Деталі: Більшу частину інтерв'ю Волц займався критикою висвітлення подій в The Atlantic, звинувачуючи видання без наведення доказів у брехні про сім'ї військових, нагороджених Золотою Зіркою, і в "містифікації Росії".

Передісторія: 

  • Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
  • Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.
  • Представники Білого дому захищали чат, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".
  • Президент США Дональд Трамп на наступний день після інциденту підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца, чий контакт випадково додав журналіста до приватного чату, і применшив значення витоку.

СШАрозвідка
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