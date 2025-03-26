Волц берет на себя "полную ответственность" и называет редактора The Atlantic "подонком"

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц взял на себя "полную ответственность" за включение главного редактора The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники администрации обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Источник: Волц в интервью телеканалу Fox News, Politico

Детали: По словам Волца, он не знаком с Голдбергом, заявив, что "не узнал бы его, даже если бы столкнулся с ним или увидел в полицейском участке".

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"Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все координируется", – сказал Волц в эфире.

В то же время чиновник не предоставил четких объяснений, как произошла ошибка, а решил сконцентрироваться на "плохой репутации" журналиста и намекнул, что действия последнего могли быть "преднамеренными".

Прямая речь Волца: "Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно худший из журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента. Но я не переписываюсь с ним. Его не было в моем телефоне. И мы выясним, как это произошло".

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Детали: Волц сказал, что разговаривал с миллиардером и советником Трампа Илоном Маском, и заверил, что тот проведет расследование инцидента.

Прямая речь Волца: "Да, это позорно. Мы докопаемся до истины. Я только что говорил с Илоном по дороге сюда. У нас работают лучшие технические умы, чтобы выяснить, как это произошло".

Детали: Большую часть интервью Волц занимался критикой освещения событий в The Atlantic, обвиняя издание без приведения доказательств во лжи о семьях военных, награжденных Золотой Звездой, и в "мистификации России".

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