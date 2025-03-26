Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Волц берет на себя "полную ответственность" и называет редактора The Atlantic "подонком"

Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 06:48
Волц берет на себя полную ответственность и называет редактора The Atlantic подонком
Майк Волц. Фото: Getty Images

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц взял на себя "полную ответственность" за включение главного редактора The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники администрации обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Источник: Волц в интервью телеканалу Fox News, Politico

Детали: По словам Волца, он не знаком с Голдбергом, заявив, что "не узнал бы его, даже если бы столкнулся с ним или увидел в полицейском участке".

Реклама:

"Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все координируется", – сказал Волц в эфире.

В то же время чиновник не предоставил четких объяснений, как произошла ошибка, а решил сконцентрироваться на "плохой репутации" журналиста и намекнул, что действия последнего могли быть "преднамеренными".

Прямая речь Волца: "Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно худший из журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента. Но я не переписываюсь с ним. Его не было в моем телефоне. И мы выясним, как это произошло".

РЕКЛАМА:

Детали: Волц сказал, что разговаривал с миллиардером и советником Трампа Илоном Маском, и заверил, что тот проведет расследование инцидента.

Прямая речь Волца: "Да, это позорно. Мы докопаемся до истины. Я только что говорил с Илоном по дороге сюда. У нас работают лучшие технические умы, чтобы выяснить, как это произошло".

Детали: Большую часть интервью Волц занимался критикой освещения событий в The Atlantic, обвиняя издание без приведения доказательств во лжи о семьях военных, награжденных Золотой Звездой, и в "мистификации России".

Предыстория: 

  • Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
  • Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
  • Представители Белого дома защищали чат, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".
  • Президент США Дональд Трамп на следующий день после инцидента поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Волца, чей контакт случайно добавил журналиста в частный чат, и преуменьшил значение утечки.

СШАразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
обновлено, фотоРФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: 4 погибших, более 10 ранены
ОбновленоСША наложили санкции на сеть, которая поставляла хуситам краденое украинское зерно
видеоСхема "яиц по 17 гривен": НАБУ и САП разоблачили в Минобороны хищения более 733 млн грн
инфографикаВ Киеве на выходные остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр"
фотоТеракт в отделении полиции в Одесской области: задержан подозреваемый в изготовлении взрывчатки
Все новости...
США
На топ-чиновников Трампа подали в суд из-за скандального чата в Signal
Суд в США временно заблокировал закрытие "Радио Свобода"
Трамп о мирных договоренностях: Россия может "тянуть время"
Последние новости
20:11
Продажи авто Tesla упали до минимума 2022 года
20:08
В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
20:00
Украина в марте нарастила экспорт товаров: какие показатели
19:55
футболПихаленок принес "Динамо" победу над "Рухом" в четвертьфинале Кубка Украины
19:42
Пропагандировала "кадетские классы" и вступление в армию РФ: "министерша образования" в оккупации получила подозрение
19:35
В Молдове заявили, что Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей
19:21
Чехия разоблачила у себя российскую шпионку, ее выдворят из страны
19:13
обновлено, фотоРФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: 4 погибших, более 10 ранены
19:08
Рютте впервые прокомментировал "слив" из Пентагона об изменении евразийской стратегии США
19:01
США расширили санкции против российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: