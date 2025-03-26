На топпосадовців Трампа подали в суд через скандальний чат у Signal

Проти п’ятьох високопосадовців адміністрації Трампа подали федеральний позов через їхню участь у закритому чаті у Signal.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал ABC News

Деталі: Неурядова організація American Oversight 25 березня оголосила про подання федерального позову у Вашингтоні проти п’яти топпосадовців адміністрації Трампа, які були присутні у чаті в Signal та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків-хуситів у Ємені.

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Організація у позові заявила, що використання месенджера для таких розмов виглядає як порушення федерального законодавства щодо збереження документації стосовно ухвалення рішень.

Федерального суддю просять невідкладно "зобов’язати відповідачів виконати передбачені законом зобов’язання щодо збереження та відновлення федеральних архівів, що виникли шляхом недозволеного використання Signal для ухвалення важливих рішень у сфері нацбезпеки".

Відповідачами назвали главу Пентагону Піта Гегсета, директорку національної розвідки Тульсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткілффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

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