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На топ-чиновников Трампа подали в суд из-за скандального чата в Signal

Мария Емец, Степан ГафткоСреда, 26 марта 2025, 08:59
На топ-чиновников Трампа подали в суд из-за скандального чата в Signal
Фото c Facebook Pete Hegseth

Против пяти высокопоставленных чиновников администрации Трампа подали федеральный иск из-за их участия в закрытом чате в Signal.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал ABC News

Детали: Неправительственная организация American Oversight 25 марта объявила о подаче федерального иска в Вашингтоне против пяти топ-чиновников администрации Трампа, которые присутствовали в чате в Signal и обсуждали там детали операции США против боевиков-хуситов в Йемене.

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Организация в иске заявила, что использование мессенджера для таких разговоров выглядит как нарушение федерального законодательства по сохранению документации относительно принятия решений.

Федерального судью просят безотлагательно "обязать ответчиков выполнить предусмотренные законом обязательства по сохранению и восстановлению федеральных архивов, возникших путем неразрешенного использования Signal для принятия важных решений в сфере нацбезопасности".

Ответчиками назвали главу Пентагона Пита Гегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэткилффа, главу Минфина Скотта Бессента, госсекретаря Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации.

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Напомним:

  • 25 марта руководителям разведывательных ведомств Габбард и Рэтклиффу пришлось оправдываться за инцидент перед комитетом Сената по разведке, где они заявили, что в чате не передавали никаких секретных деталей.
  • Советник по нацбезопасности в администрации президента США Дональда Трампа Майк Волц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление в чате топ-чиновников в Signal редактора The Atlantic, но при этом пытается обвинять журналиста.
  • Трамп вступился за Волца после инцидента с чатом в Signal, заявив, что он "усвоил урок" и ничего слишком серьезного не произошло.

СШАсудскандал
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