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Лавров помріяв про відновлення "Північних потоків" за допомогою США

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 26 березня 2025, 10:13
Лавров помріяв про відновлення Північних потоків за допомогою США
Сергій Лавров, фото: Getty Images

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва та Вашингтон спілкуються щодо "Північних потоків" та помріяв "натиснути" на Європу, щоб та не відмовлялася від російського газу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пропагандистів "ТАСС"

Пряма мова Лаврова: "Зараз, звичайно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес тільки США і Росії? Йде розмова про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Але це вже якийсь сюрреалізм".

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Деталі: Лавров вважає, що "Європа і бізнес зараз платять за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський бізнес".

"При цьому люди на кшталт (міністра економіки Німеччини) Роберта Габека, (президентки Європейської комісії) Урсули фон дер Ляєн, (глави Міністерства оборони Німеччини) Бориса Пісторіуса, вони всі кажуть, що нізащо не дозволять відновити "Північні потоки". Це або хворі люди, або самогубці", – вважає Лавров.

Передісторія:

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РосіяенергетикаПівнічний потік-2США
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