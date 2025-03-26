Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон общаются по "Северным потокам" и помечтал "надавить" на Европу, чтобы та не отказывалась от российского газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистов "ТАСС"

Прямая речь Лаврова: "Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор о "Северных потоках". Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм".

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Детали: Лавров считает, что "Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес".

"При этом люди вроде (министра экономики Германии) Роберта Габека, (президента Европейской комиссии) Урсулы фон дер Ляйен, (главы Министерства обороны Германии) Бориса Писториуса, они все говорят, что ни за что не позволят восстановить "Северные потоки". Это либо больные люди, либо самоубийцы", – считает Лавров.

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