Лавров помечтал о восстановлении "Северных потоков" с помощью США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон общаются по "Северным потокам" и помечтал "надавить" на Европу, чтобы та не отказывалась от российского газа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистов "ТАСС"
Прямая речь Лаврова: "Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор о "Северных потоках". Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм".
Детали: Лавров считает, что "Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес".
"При этом люди вроде (министра экономики Германии) Роберта Габека, (президента Европейской комиссии) Урсулы фон дер Ляйен, (главы Министерства обороны Германии) Бориса Писториуса, они все говорят, что ни за что не позволят восстановить "Северные потоки". Это либо больные люди, либо самоубийцы", – считает Лавров.
Предыстория:
- СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина Маттиас Варниг со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".
- Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.