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У Колорадо замінять портрет Трампа за його вимогою, на це зібрали $10 тисяч

Уляна Кричковська, Степан ГафткоСереда, 26 березня 2025, 10:46
У Колорадо замінять портрет Трампа за його вимогою, на це зібрали $10 тисяч
Фото AP

Портрет Дональда Трампа в Капітолії штату Колорадо замінять після критики його як "спотвореного", республіканці вже зібрали на це $10 тисяч.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Associated Press

Деталі: Демократи Палати представників Конгресу зазначили, що картину знімуть на вимогу лідерів республіканців у законодавчому органі. Республіканці Колорадо зібрали понад $10 тисяч через рахунок GoFundMe, щоб замовити реставрацію картини.

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Нещодавно Трамп обурився своїм "спотвореним" портретом та вимагав у губернатора штату Колорадо прибрати з його Капітолія.

Тоді американський президент обурився, що художниця зобразила Барака Обаму "чудово", тоді як його власний портрет назвав "справжнім жахом".

Лідер меншості в Сенаті Пол Ландін, республіканець, зазначив, що він просив замінити портрет Трампа на той, який відображає його сучасний вигляд.

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"Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа має висіти в Капітолії, це їхня справа", – відповіли демократи.

Нагадаємо:

  • Нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій візит до очільника Кремля Владіміра Путіна. 
  • За словами Віткоффа, під час візиту Путін подарував йому "прекрасний портрет президента Трампа".

ТрампСША
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