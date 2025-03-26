У Колорадо замінять портрет Трампа за його вимогою, на це зібрали $10 тисяч
Портрет Дональда Трампа в Капітолії штату Колорадо замінять після критики його як "спотвореного", республіканці вже зібрали на це $10 тисяч.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Associated Press
Деталі: Демократи Палати представників Конгресу зазначили, що картину знімуть на вимогу лідерів республіканців у законодавчому органі. Республіканці Колорадо зібрали понад $10 тисяч через рахунок GoFundMe, щоб замовити реставрацію картини.
Нещодавно Трамп обурився своїм "спотвореним" портретом та вимагав у губернатора штату Колорадо прибрати з його Капітолія.
Тоді американський президент обурився, що художниця зобразила Барака Обаму "чудово", тоді як його власний портрет назвав "справжнім жахом".
Лідер меншості в Сенаті Пол Ландін, республіканець, зазначив, що він просив замінити портрет Трампа на той, який відображає його сучасний вигляд.
"Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа має висіти в Капітолії, це їхня справа", – відповіли демократи.
Нагадаємо:
- Нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій візит до очільника Кремля Владіміра Путіна.
- За словами Віткоффа, під час візиту Путін подарував йому "прекрасний портрет президента Трампа".