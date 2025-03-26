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В Колорадо заменят портрет Трампа по его требованию, на это собрали $10 тысяч

Уляна Кричковская, Степан ГафткоСреда, 26 марта 2025, 10:46
В Колорадо заменят портрет Трампа по его требованию, на это собрали $10 тысяч
Фото AP

Портрет Дональда Трампа в Капитолии штата Колорадо заменят после критики его как "искаженного", республиканцы уже собрали на это $10 тысяч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Associated Press

Детали: Демократы Палаты представителей Конгресса отметили, что картину снимут по требованию лидеров республиканцев в законодательном органе. Республиканцы Колорадо собрали более $10 тысяч через счет GoFundMe, чтобы заказать реставрацию картины.

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Недавно Трамп возмутился своим "искаженным" портретом и потребовал у губернатора штата Колорадо убрать из его Капитолия.

Тогда американский президент возмутился, что художница изобразила Барака Обаму "прекрасно", тогда как его собственный портрет назвал "настоящим ужасом".

Лидер меньшинства в Сенате Пол Ландин, республиканец, отметил, что он просил заменить портрет Трампа на тот, который отражает его современный вид.

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"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа должен висеть в Капитолии, это их дело", – ответили демократы.

Напомним:

  • Недавно специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем визите к главе Кремля Владимиру Путину.
  • По словам Уиткоффа, во время визита Путин подарил ему "прекрасный портрет президента Трампа".

ТрампСША
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