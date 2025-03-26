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У Вірменії ухвалили закон про початок вступу в ЄС

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСереда, 26 березня 2025, 11:56
У Вірменії ухвалили закон про початок вступу в ЄС
Фото з сайту parliament.am

26 березня парламент Вірменії у другому читанні і в цілому схвалив закон про початок вступу країни до Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу Радіо Свобода  

Деталі: Законопроєкт внесло об’єднання чотирьох позапарламентських партій та громадських ініціатив "Платформа демократичних сил". Активісти змогли зібрати понад 50 тисяч підписів мешканців країни на підтримку цієї ідеї.

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Пряма мова уповноваженого представника ініціативної групи "Єврореферендум" Артака Зейналяна: "Ми внесли цей законопроєкт для того, щоб Вірменія висловила свою політичну волю рухатися до Європейського Союзу. Цей процес незворотній. Народ виступає за це".

Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але воно є демонстрацією "політичної волі".

На думку депутатів Європарламенту, членство Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль. Зокрема,  країні доведеться здійснити масштабні реформи на шляху до членства і привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів.

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Натомість в Росії  заявили, що "запуск процесу членства в Європейському Союзі також означає запуск процесу виходу з Євразійського економічного союзу". В РФ підкреслили, що Вірменія не може бути членом ЄС і ЄАЕС одночасно. 

До ЄАЕС, крім Вірменії та Росії, входять також Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Передісторія:

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.

ВірменіяЄС
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