У Вірменії ухвалили закон про початок вступу в ЄС

26 березня парламент Вірменії у другому читанні і в цілому схвалив закон про початок вступу країни до Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу Радіо Свобода

Деталі: Законопроєкт внесло об’єднання чотирьох позапарламентських партій та громадських ініціатив "Платформа демократичних сил". Активісти змогли зібрати понад 50 тисяч підписів мешканців країни на підтримку цієї ідеї.

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Пряма мова уповноваженого представника ініціативної групи "Єврореферендум" Артака Зейналяна: "Ми внесли цей законопроєкт для того, щоб Вірменія висловила свою політичну волю рухатися до Європейського Союзу. Цей процес незворотній. Народ виступає за це".

Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але воно є демонстрацією "політичної волі".

На думку депутатів Європарламенту, членство Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль. Зокрема, країні доведеться здійснити масштабні реформи на шляху до членства і привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів.

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Натомість в Росії заявили, що "запуск процесу членства в Європейському Союзі також означає запуск процесу виходу з Євразійського економічного союзу". В РФ підкреслили, що Вірменія не може бути членом ЄС і ЄАЕС одночасно.

До ЄАЕС, крім Вірменії та Росії, входять також Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Передісторія:

В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.