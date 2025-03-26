У Вірменії ухвалили закон про початок вступу в ЄС
26 березня парламент Вірменії у другому читанні і в цілому схвалив закон про початок вступу країни до Євросоюзу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу Радіо Свобода
Деталі: Законопроєкт внесло об’єднання чотирьох позапарламентських партій та громадських ініціатив "Платформа демократичних сил". Активісти змогли зібрати понад 50 тисяч підписів мешканців країни на підтримку цієї ідеї.
Пряма мова уповноваженого представника ініціативної групи "Єврореферендум" Артака Зейналяна: "Ми внесли цей законопроєкт для того, щоб Вірменія висловила свою політичну волю рухатися до Європейського Союзу. Цей процес незворотній. Народ виступає за це".
Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але воно є демонстрацією "політичної волі".
На думку депутатів Європарламенту, членство Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль. Зокрема, країні доведеться здійснити масштабні реформи на шляху до членства і привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів.
Натомість в Росії заявили, що "запуск процесу членства в Європейському Союзі також означає запуск процесу виходу з Євразійського економічного союзу". В РФ підкреслили, що Вірменія не може бути членом ЄС і ЄАЕС одночасно.
До ЄАЕС, крім Вірменії та Росії, входять також Білорусь, Казахстан і Киргизстан.
Передісторія:
- В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.
- У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.
- Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.
Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.