В Армении приняли закон о начале вступления в ЕС

26 марта парламент Армении во втором чтении и в целом одобрил закон о начале вступления страны в Евросоюз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода

Детали: Законопроект внесло объединение четырех внепарламентских партий и общественных инициатив "Платформа демократических сил". Активисты смогли собрать более 50 тысяч подписей жителей страны в поддержку этой идеи.

Реклама:

Прямая речь уполномоченного представителя инициативной группы "Еврореферендум" Артака Зейналяна: "Мы внесли этот законопроект для того, чтобы Армения выразила свою политическую волю двигаться в Европейский Союз. Этот процесс необратим. Народ выступает за это".

Принятие закона не означает немедленного референдума о членстве в ЕС, но оно является демонстрацией "политической воли".

По мнению депутатов Европарламента, членство Армении в ЕС потребует много времени и усилий. В частности, стране придется осуществить масштабные реформы на пути к членству и привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

РЕКЛАМА:

В то же время в России заявили, что "запуск процесса членства в Европейском Союзе также означает запуск процесса выхода из Евразийского экономического союза". В РФ подчеркнули, что Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно.

В ЕАЭС, кроме Армении и России, входят также Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Предыстория:

В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее отмечал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.