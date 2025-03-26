В Армении приняли закон о начале вступления в ЕС
26 марта парламент Армении во втором чтении и в целом одобрил закон о начале вступления страны в Евросоюз.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода
Детали: Законопроект внесло объединение четырех внепарламентских партий и общественных инициатив "Платформа демократических сил". Активисты смогли собрать более 50 тысяч подписей жителей страны в поддержку этой идеи.
Прямая речь уполномоченного представителя инициативной группы "Еврореферендум" Артака Зейналяна: "Мы внесли этот законопроект для того, чтобы Армения выразила свою политическую волю двигаться в Европейский Союз. Этот процесс необратим. Народ выступает за это".
Принятие закона не означает немедленного референдума о членстве в ЕС, но оно является демонстрацией "политической воли".
По мнению депутатов Европарламента, членство Армении в ЕС потребует много времени и усилий. В частности, стране придется осуществить масштабные реформы на пути к членству и привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.
В то же время в России заявили, что "запуск процесса членства в Европейском Союзе также означает запуск процесса выхода из Евразийского экономического союза". В РФ подчеркнули, что Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно.
В ЕАЭС, кроме Армении и России, входят также Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Предыстория:
- В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.
- В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.
- Премьер Армении Никол Пашинян ранее отмечал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.
Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.