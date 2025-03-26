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Синоптики обіцяють теплу суху і погоду, але подекуди пройде невеликий дощ

Анастасія ПроцСереда, 26 березня 2025, 13:49
Синоптики обіцяють теплу суху і погоду, але подекуди пройде невеликий дощ
Ілюстративне фото: Getty Images

В Україні найближчі дні очікується переважно суха погода, лише  на південному заході, Волині та Рівненщині вранці та вдень можливий невеликий дощ.  

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Зазначається, що вночі та вранці у східних областях місцями очікується туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні 4-9°; вдень 11-16°, у Закарпатті, південних регіонах та Криму до 20°.  

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У Києві також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень до +15°.  

28 березня синоптики не прогнозують опадів майже по всій країні, крім Карпат, Криму та на крайньому сході можливий невеликий дощ.  

Вітер північно-східний (на Закарпатті та Прикарпатті – південно-східний), 5-10 м/с. У Карпатах можливі пориви до 20 м/с.  Температура: вночі 0-5° тепла, на півдні 4-9°, вдень 11-16°, у Закарпатті, південних областях та Криму 15-20°.  

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У столиці буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 15°.  

погода
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