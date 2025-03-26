Синоптики обещают теплую сухую и погоду, но местами пройдет небольшой дождь

В Украине в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, лишь на юго-западе, Волыни и Ровенской области утром и днем возможен небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Отмечается, что ночью и утром в восточных областях местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге 4-9°; днем 11-16°, в Закарпатье, южных регионах и Крыму до 20°.

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В Киеве также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем до +15°.

28 марта синоптики не прогнозируют осадков почти по всей стране, кроме Карпат, Крыма и на крайнем востоке возможен небольшой дождь.

Ветер северо-восточный (на Закарпатье и Прикарпатье - юго-восточный), 5-10 м/с. В Карпатах возможны порывы до 20 м/с. Температура: ночью 0-5° тепла, на юге 4-9°, днем 11-16°, в Закарпатье, южных областях и Крыму 15-20°.

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В столице будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 15°.