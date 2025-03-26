Трамп наказав розсекретити справу щодо можливих зв'язків його штабу з Росією

Президент США Дональд Трамп доручив Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи, яка стосується можливих зв’язків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний указ на сайті Білого дому

Деталі: Йдеться про справу "Crossfire Hurricane", яку розпочали у 2016 році. Розслідування повинно було з’ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.

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Згідно з указом, матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту за рішеннями суду чи відповідно до закону.

Також дія документа не поширюється на особисту інформацію чи матеріали, які підлягають захисту законом.

"За умови дотримання винятків, зазначених вище, генеральний прокурор повинен негайно зробити розсекречені матеріали, описані в цьому меморандумі, доступними для громадськості", – сказав Трамп.

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