Трамп наказав розсекретити справу щодо можливих зв'язків його штабу з Росією
Президент США Дональд Трамп доручив Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи, яка стосується можливих зв’язків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний указ на сайті Білого дому
Деталі: Йдеться про справу "Crossfire Hurricane", яку розпочали у 2016 році. Розслідування повинно було з’ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.
Згідно з указом, матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту за рішеннями суду чи відповідно до закону.
Також дія документа не поширюється на особисту інформацію чи матеріали, які підлягають захисту законом.
"За умови дотримання винятків, зазначених вище, генеральний прокурор повинен негайно зробити розсекречені матеріали, описані в цьому меморандумі, доступними для громадськості", – сказав Трамп.
Передісторія:
- Як відомо, Федеральне бюро розслідувань ще у 2016 році почало негласне стеження за передвиборним штабом тоді ще кандидата в президенти США Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.
- У 2018 році Трамп, будучи вже на той час президентом США, зажадав від Мін'юсту з'ясувати, чи було втручання ФБР у його передвиборчу кампанію політично мотивованим, а також вимагав оприлюднити документи ФБР про стеження за його виборчою кампанією.
- У травні 2023 року спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем опублікував звіт за підсумками чотирьох років розслідування дій ФБР, яке стежило за передвиборним штабом Трампа через можливий зв’язок із Росією.