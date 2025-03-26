Трамп приказал рассекретить дело о возможных связях его штаба с Россией

Президент США Дональд Трамп поручил Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела, которое касается возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий указ на сайте Белого дома

Детали: Речь идет о деле "Crossfire Hurricane", которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Реклама:

Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите по решениям суда или в соответствии с законом.

Также действие документа не распространяется на личную информацию или материалы, которые подлежат защите законом.

"При условии соблюдения исключений, указанных выше, генеральный прокурор должен немедленно сделать рассекреченные материалы, описанные в этом меморандуме, доступными для общественности", – сказал Трамп.

РЕКЛАМА:

Предыстория: