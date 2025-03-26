Трамп приказал рассекретить дело о возможных связях его штаба с Россией
Президент США Дональд Трамп поручил Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела, которое касается возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий указ на сайте Белого дома
Детали: Речь идет о деле "Crossfire Hurricane", которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.
Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите по решениям суда или в соответствии с законом.
Также действие документа не распространяется на личную информацию или материалы, которые подлежат защите законом.
"При условии соблюдения исключений, указанных выше, генеральный прокурор должен немедленно сделать рассекреченные материалы, описанные в этом меморандуме, доступными для общественности", – сказал Трамп.
Предыстория:
- Как известно, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Трампа, заподозрив его в связях с Россией.
- В 2018 году Трамп, будучи уже на то время президентом США, потребовал от Минюста выяснить, было ли вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию политически мотивированным, а также потребовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией.
- В мае 2023 года специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем опубликовал отчет по итогам четырех лет расследования действий ФБР, которое следило за предвыборным штабом Трампа из-за возможной связи с Россией.