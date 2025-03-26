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Трамп приказал рассекретить дело о возможных связях его штаба с Россией

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 26 марта 2025, 14:10
Трамп приказал рассекретить дело о возможных связях его штаба с Россией
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп поручил Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела, которое касается возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий указ на сайте Белого дома

Детали: Речь идет о деле "Crossfire Hurricane", которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

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Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите по решениям суда или в соответствии с законом.

Также действие документа не распространяется на личную информацию или материалы, которые подлежат защите законом.

"При условии соблюдения исключений, указанных выше, генеральный прокурор должен немедленно сделать рассекреченные материалы, описанные в этом меморандуме, доступными для общественности", – сказал Трамп.

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Предыстория:

  • Как известно, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Трампа, заподозрив его в связях с Россией.
  • В 2018 году Трамп, будучи уже на то время президентом США, потребовал от Минюста выяснить, было ли вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию политически мотивированным, а также потребовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией.
  • В мае 2023 года специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем опубликовал отчет по итогам четырех лет расследования действий ФБР, которое следило за предвыборным штабом Трампа из-за возможной связи с Россией.

ТрампСШАвиборыРосcия
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