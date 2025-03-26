ДПСУ: З початку воєнного стану викрили 820 груп, що переправляли військовозобов'язаних за кордон

Від початку дії воєнного стану прикордонники разом з іншими правоохоронцями викрили більше 820 злочинних груп, які нелегально переправляли військовозобов'язаних через кордон.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка

Пряма мова Демченка: "ДПСУ разом з іншими правоохоронними органами продовжує викривати схеми злочинних організованих груп, які намагаються нажитись на незаконному переправлені осіб через кордон. Для прикладу, у лютому таких груп було викрито більше 40. А від початку дії воєнного стану - більше 820 злочинних груп".

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Деталі: За словами Демченка, як і раніше найбільше спроб незаконного перетину кордону відбувається на кордоні з Румунією. Другим "за популярністю" є кордон з Молдовою.

Найменше намагаються незаконно перетнути кордон із Польщею.

Демченко додав, що загалом бажаючих незаконно перетнути кордон стало менше у порівнянні з минулим роком.

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