ГПСУ: С начала военного положения разоблачили 820 групп, которые переправляли военнообязанных за границу

С начала действия военного положения пограничники вместе с другими правоохранителями разоблачили более 820 преступных групп, которые нелегально переправляли военнообязанных через границу.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко

Прямая речь Демченко: "ГПСУ вместе с другими правоохранительными органами продолжает разоблачать схемы преступных организованных групп, которые пытаются нажиться на незаконной переправке лиц через границу. Например, в феврале таких групп было разоблачено более 40. А с начала действия военного положения - более 820 преступных групп".

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Детали: По словам Демченко, по-прежнему больше всего попыток незаконного пересечения границы происходит на границе с Румынией. Вторым "по популярности" является граница с Молдовой.

Меньше всего пытаются незаконно пересечь границу с Польшей.

Демченко добавил, что в целом желающих незаконно пересечь границу стало меньше по сравнению с прошлым годом.

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