Рютте попередив Путіна про нищівну відповідь НАТО у разі нападу на країни Альянсу

Генсек НАТО Марк Рютте у середу на спільній пресконференції з польським прем’єром Дональдом Туском під час візиту до Варшави однозначно висловився щодо того, як Альянс поводитиметься в разі можливого нападу на Польщу чи іншу державу-члена блоку.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Рютте: "Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або на будь-якого іншого члена Альянсу, він зустрінеться з усією силою цього жорстокого Альянсу. Наша реакція буде нищівною"

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Деталі: Він додав, що це має бути "дуже зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас".

Рютте наголосив, що трансатлантичне партнерство залишається основою Альянсу, і це не зміниться.

Туск, зі свого боку, підкреслив, що Варшава прагне швидкого миру в Україні, але вважає, що він повинен бути справедливим та гарантувати безпеку як самої України, так і Польщі й держав НАТО.

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Нещодавно Туск заявив про роботу над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.