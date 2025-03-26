The Atlantic опублікувало нову порцію повідомлень з Signal після заяв адміністрації Трампа

Видання The Atlantic у середу опублікувало більше повідомлень із скандального чату топпосадовців США у месенджері Signal після численних заперечень адміністрації Трампа, що команда з нацбезпеки не публікувала там жодних секретних матеріалів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на новий матеріал The Atlantic

Деталі: Міністр оборони США Піт Гегсет і радник з питань національної безпеки Майк Волц зіткнулися із закликами піти у відставку після того, як стало відомо, що головний редактор видання Джеффрі Голдберг був випадково долучений до приватного групового чату в Signal.

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У цьому чаті Гегсет, Волц, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші високопосадовці адміністрації обговорювали майбутні повітряні удари по єменських хуситах. Після першої публікації The Atlantic Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів". Директорка Національної розвідки Тулсі Габбард під час слухань у сенатському комітеті з розвідки у вівторок також запевнила, що в повідомленнях не було "жодних секретних матеріалів".

Утім, оприлюднені в новій публікації The Atlantic скріншоти переписки демонструють, що міністр оборони Піт Гегсет надсилав повідомлення з конкретним часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах в Ємені. У своєму початковому тексті в The Atlantic Голдберг описував повідомлення від Гегсета узагальнено, а не конкретно, через занепокоєння, що публікація може поставити під загрозу життя військовослужбовців США.

Через те, що представники адміністрації Трампа у відповідь на скандальну історію наполягали на тому, що інформація в Signal не була секретною, а також намагалися дискредитувати Голдберга, видання вийшло з новою публікацією.

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У новій статті Голдберг і Шейн Гарріс пишуть: "Заяви Гегсета, Габбард, Реткліффа і Трампа в поєднанні з твердженнями численних представників адміністрації про те, що ми брешемо про зміст текстів у Signal, змусили нас повірити в те, що люди повинні побачити ці тексти, щоб зробити власні висновки. Існує очевидний суспільний інтерес у розкритті інформації, яку радники Трампа передавали незахищеними каналами зв'язку, особливо тому, що високопосадовці адміністрації намагаються применшити значення повідомлень, якими вони обмінювалися".

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В оприлюднених текстах Гегсет детально описує час початку операції та час перших ударів. Через кілька хвилин після першого прицільного удару радник з питань національної безпеки Майк Волц надав детальну інформацію про завдані збитки і деякі відомості про те, хто з лідерів хуситів був уражений.

Журналісти The Atlantic наголосили: експерти неодноразово повідомляли, що використання чату Signal для таких делікатних обговорень становить загрозу національній безпеці.

"Якби цей текст отримав хтось вороже налаштований до американських інтересів – або просто необачний і з доступом до соціальних мереж – хусити мали б час підготуватися до несподіваної атаки на їхні опорні пункти. Наслідки для американських пілотів могли б бути катастрофічними", – пишуть Голдберг і Гарріс.

Сам Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Проти п’яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті, подали федеральний позов та просять суд зобов’язати забезпечити збереження повідомлень, які стосувались ухвалення рішень.

У Білому домі залучили Департамент ефективності Ілон Маска до з’ясування обставин, як редактора The Atlantic помилково додали у чат топпосадовців адміністрації Трампа.