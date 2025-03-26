The Atlantic опубликовало новую порцию сообщений из Signal после заявлений администрации Трампа

Издание The Atlantic в среду опубликовало больше сообщений из скандального чата топ-чиновников США в мессенджере Signal после многочисленных возражений администрации Трампа, что команда по нацбезопасности не публиковала там никаких секретных материалов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новый материал The Atlantic

Детали: Министр обороны США Пит Гегсет и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц столкнулись с призывами уйти в отставку после того, как стало известно, что главный редактор издания Джеффри Голдберг был случайно приобщен к частному групповому чату в Signal.

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В этом чате Хегсет, Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники администрации обсуждали предстоящие воздушные удары по йеменским хуситам.

После первой публикации The Atlantic Гегсет заявил, что "никто не присылал военных планов". Директор Национальной разведки Тулси Габбард во время слушаний в сенатском комитете по разведке во вторник также заверила, что в сообщениях не было "никаких секретных материалов".

Впрочем, обнародованные в новой публикации The Atlantic скриншоты переписки демонстрируют, что министр обороны Пит Хэгсет отправлял сообщения с конкретным временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам в Йемене.

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В своем первоначальном тексте в The Atlantic Голдберг описывал сообщения от Хэгсета обобщенно, а не конкретно, из-за беспокойства, что публикация может поставить под угрозу жизни военнослужащих США.

Из-за того, что представители администрации Трампа в ответ на скандальную историю настаивали на том, что информация в Signal не была секретной, а также пытались дискредитировать Голдберга, издание вышло с новой публикацией.

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В новой статье Голдберг и Шейн Харрис пишут: "Заявления Хэгсета, Габбард, Рэтклиффа и Трампа в сочетании с утверждениями многочисленных представителей администрации о том, что мы лжем о содержании текстов в Signal, заставили нас поверить в то, что люди должны увидеть эти тексты, чтобы сделать собственные выводы. Существует очевидный общественный интерес в раскрытии информации, которую советники Трампа передавали по незащищенным каналам связи, особенно потому, что высокопоставленные чиновники администрации пытаются преуменьшить значение сообщений, которыми они обменивались".

В обнародованных текстах Хэгсет подробно описывает время начала операции и время первых ударов. Через несколько минут после первого прицельного удара советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц предоставил подробную информацию о нанесенном ущербе и некоторые сведения о том, кто из лидеров хуситов был поражен.

Журналисты The Atlantic подчеркнули: эксперты неоднократно сообщали, что использование чата Signal для таких деликатных обсуждений представляет угрозу национальной безопасности.

"Если бы этот текст получил кто-то враждебно настроенный к американским интересам – или просто неосмотрительный и с доступом к социальным сетям – хуситы имели бы время подготовиться к неожиданной атаке на их опорные пункты. Последствия для американских пилотов могли бы быть катастрофическими", – пишут Голдберг и Харрис.

Сам Майк Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Против пяти топ-чиновников Трампа, присутствующих в скандальном чате, подали федеральный иск и просят суд обязать обеспечить сохранность сообщений, которые касались принятия решений.

В Белом доме привлекли Департамент эффективности Илон Маска к выяснению обстоятельств, как редактора The Atlantic ошибочно добавили в чат топ-чиновников администрации Трампа.