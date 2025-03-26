У DOGE Маска працює юнак, пов’язаний із хакерами, які переслідували агента ФБР – Reuters

У Департаменті ефективності уряду США працює 19-річний Едвард Корістін, також відомий під псевдонімом "Big Balls", який раніше співпрацював із кіберзлочинним угрупованням EGodly, що займалося зломами, крадіжкою даних та переслідуванням агента ФБР.

Джерело: Reuters із посиланням на цифрові записи та свідчення експертів.

Деталі: За даними Reuters, ще у 2022 році, будучи школярем, Корістін керував компанією DiamondCDN, що надавала мережеві послуги. Одним із її клієнтів був сайт, який адмініструвало кіберзлочинне угруповання EGodly.

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У лютому 2023 року EGodly публічно подякували DiamondCDN за допомогу в захисті їхньої платформи від DDoS-атак. Крім того, цифрові записи показують, що сайт хакерів dataleak.fun використовував IP-адреси, пов’язані з DiamondCDN, у період із жовтня 2022 року до червня 2023 року.

Наразі Корістін вказаний як "старший радник" у Держдепартаменті США та Агентстві з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA). Відповідні установи не відповіли на запити щодо його посади. У LinkedIn він називає себе "волонтером-сантехніком" в уряді США.

Сам Корістін не прокоментував ситуацію. Також від коментарів утрималася команда Маска, яка називає себе Department of Government Efficiency, хоча офіційно не є державною установою.

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За даними Reuters, угруповання EGodly раніше заявляло про зломи електронних скриньок правоохоронців у Латинській Америці та Східній Європі, викрадення телефонних номерів і крадіжку криптовалюти.

На початку 2023 року EGodly опублікували особисті дані агента ФБР, який, імовірно, розслідував їхню діяльність. Вони поширили його номер телефону, фотографії будинку та інші конфіденційні дані.

Згодом хакери оприлюднили відео, зняте вночі у Вілмінгтоні, де невідомий проїжджає повз будинок агента та вигукує: "EGodly каже, що ти – с*ка!"

Reuters не зміг незалежно підтвердити всі заяви EGodly, однак агентство встановило, що відео було зняте за вказаною адресою.

Колишній агент ФБР, який став мішенню угруповання, підтвердив, що група потрапила у поле зору через зв’язок зі swatting – небезпечною практикою фальшивих викликів спецслужб, щоб спровокувати збройне вторгнення до будинку жертви.

"Ці люди – справжні злочинці. Вони не з приємних," – заявив він.

Колишній заступник директора CISA Нітін Натараджан зазначив, що недавня активність і зв’язки Корістіна викликають серйозне занепокоєння з огляду на його поточний доступ до урядових мереж:

"Це було зовсім нещодавно. Діяльність і зв’язки, які він мав, викликають серйозні питання."