В DOGE Маска работает юноша, связанный с хакерами, которые преследовали агента ФБР – Reuters
В Департаменте эффективности правительства США работает 19-летний Эдвард Користин, также известный под псевдонимом "Big Balls", который ранее сотрудничал с киберпреступной группировкой EGodly, занимавшейся взломами, кражей данных и преследованием агента ФБР.
Источник: Reuters со ссылкой на цифровые записи и показания экспертов.
Детали: По данным Reuters, еще в 2022 году, будучи школьником, Користин руководил компанией DiamondCDN, которая предоставляла сетевые услуги. Одним из ее клиентов был сайт, который администрировала киберпреступная группировка EGodly.
В феврале 2023 года EGodly публично поблагодарили DiamondCDN за помощь в защите их платформы от DDoS-атак. Кроме того, цифровые записи показывают, что сайт хакеров dataleak.fun использовал IP-адреса, связанные с DiamondCDN, в период с октября 2022 года по июнь 2023 года.
Сейчас Користин указан как "старший советник" в Госдепартаменте США и Агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). Соответствующие учреждения не ответили на запросы относительно его должности. В LinkedIn он называет себя "волонтером-сантехником" в правительстве США.
Сам Користин не прокомментировал ситуацию. Также от комментариев воздержалась команда Маска, которая называет себя Department of Government Efficiency, хотя официально не является государственным учреждением.
По данным Reuters, группировка EGodly ранее заявляла о взломах электронных ящиков правоохранителей в Латинской Америке и Восточной Европе, похищении телефонных номеров и краже криптовалюты.
В начале 2023 года EGodly опубликовали личные данные агента ФБР, который, предположительно, расследовал их деятельность. Они распространили его номер телефона, фотографии дома и другие конфиденциальные данные.
Впоследствии хакеры обнародовали видео, снятое ночью в Уилмингтоне, где неизвестный проезжает мимо дома агента и выкрикивает: "EGodly говорит, что ты – с*ка!"
Reuters не смог независимо подтвердить все заявления EGodly, однако агентство установило, что видео было снято по указанному адресу.
Бывший агент ФБР, который стал мишенью группировки, подтвердил, что группа попала в поле зрения из-за связи со swatting - опасной практикой фальшивых вызовов спецслужб, чтобы спровоцировать вооруженное вторжение в дом жертвы.
"Эти люди – настоящие преступники. Они не из приятных," – заявил он.
Бывший заместитель директора CISA Нитин Натараджан отметил, что недавняя активность и связи Користина вызывают серьезное беспокойство, учитывая его текущий доступ к правительственным сетям:
"Это было совсем недавно. Деятельность и связи, которые он имел, вызывают серьезные вопросы."