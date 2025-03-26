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В DOGE Маска работает юноша, связанный с хакерами, которые преследовали агента ФБР – Reuters

Анастасия ПроцСреда, 26 марта 2025, 16:18
В DOGE Маска работает юноша, связанный с хакерами, которые преследовали агента ФБР – Reuters
Маск. Иллюстративное фото: Getty Images

В Департаменте эффективности правительства США работает 19-летний Эдвард Користин, также известный под псевдонимом "Big Balls", который ранее сотрудничал с киберпреступной группировкой EGodly, занимавшейся взломами, кражей данных и преследованием агента ФБР.

Источник: Reuters со ссылкой на цифровые записи и показания экспертов.

Детали: По данным Reuters, еще в 2022 году, будучи школьником, Користин руководил компанией DiamondCDN, которая предоставляла сетевые услуги. Одним из ее клиентов был сайт, который администрировала киберпреступная группировка EGodly.

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В феврале 2023 года EGodly публично поблагодарили DiamondCDN за помощь в защите их платформы от DDoS-атак. Кроме того, цифровые записи показывают, что сайт хакеров dataleak.fun использовал IP-адреса, связанные с DiamondCDN, в период с октября 2022 года по июнь 2023 года.

Сейчас Користин указан как "старший советник" в Госдепартаменте США и Агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). Соответствующие учреждения не ответили на запросы относительно его должности. В LinkedIn он называет себя "волонтером-сантехником" в правительстве США.

Сам Користин не прокомментировал ситуацию. Также от комментариев воздержалась команда Маска, которая называет себя Department of Government Efficiency, хотя официально не является государственным учреждением.

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По данным Reuters, группировка EGodly ранее заявляла о взломах электронных ящиков правоохранителей в Латинской Америке и Восточной Европе, похищении телефонных номеров и краже криптовалюты.

В начале 2023 года EGodly опубликовали личные данные агента ФБР, который, предположительно, расследовал их деятельность. Они распространили его номер телефона, фотографии дома и другие конфиденциальные данные.

Впоследствии хакеры обнародовали видео, снятое ночью в Уилмингтоне, где неизвестный проезжает мимо дома агента и выкрикивает: "EGodly говорит, что ты – с*ка!"

Reuters не смог независимо подтвердить все заявления EGodly, однако агентство установило, что видео было снято по указанному адресу.

Бывший агент ФБР, который стал мишенью группировки, подтвердил, что группа попала в поле зрения из-за связи со swatting - опасной практикой фальшивых вызовов спецслужб, чтобы спровоцировать вооруженное вторжение в дом жертвы.

"Эти люди – настоящие преступники. Они не из приятных," – заявил он.

Бывший заместитель директора CISA Нитин Натараджан отметил, что недавняя активность и связи Користина вызывают серьезное беспокойство, учитывая его текущий доступ к правительственным сетям:

"Это было совсем недавно. Деятельность и связи, которые он имел, вызывают серьезные вопросы."

СШАМаскхакерыФСБ
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