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Бізнес на виплаті фіктивних "бойових": затримали двох військових, які привласнили 1,5 млн

Валентина РоманенкоСереда, 26 березня 2025, 16:54
Бізнес на виплаті фіктивних бойових: затримали двох військових, які привласнили 1,5 млн
фото ДСР НПУ

На Херсонщині правоохоронці затримали двох військових посадовців, які налагодили бізнес на виплаті фіктивних "бойових".

Джерело: ДБР, Нацполіція, спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

Деталі: Затримано начальника автотранспортного підрозділу та командира взводу військової частини.

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За даними ДБР та поліції, під час документування їхньої протиправної діяльності встановлено факти отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 1,5 млн грн впродовж 2024 року.

Хабарі вимагалися за включення військовослужбовців до бойового розпорядження та отримання відповідних виплат без фактичного перебування у зоні бойових дій.

За потрапляння до бойового розпорядження виключно "на папері" кожен військовослужбовець платив фігурантам від 25 000 до 30 000 гривень щомісяця. Згодом це було підставою для отримання підвищених додаткових виплат.

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Загалом у схемі брали участь 12 осіб, зазначає ДБР.

Фігурантам справи оголошено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

хабарарміяДБРполіція
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