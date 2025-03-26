Бизнес на выплате фиктивных "боевых": задержаны двое военных, которые присвоили 1,5 млн
На Херсонщине правоохранители задержали двух военных чиновников, которые наладили бизнес на выплате фиктивных "боевых".
Источник: ГБР, Нацполиция, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона
Детали: Задержаны начальник автотранспортного подразделения и командир взвода воинской части.
По данным ГБР и полиции, во время документирования их противоправной деятельности установлены факты получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 1,5 млн грн в течение 2024 года.
Взятки требовались за включение военнослужащих в боевое распоряжение и получение соответствующих выплат без фактического пребывания в зоне боевых действий.
За попадание в боевое распоряжение исключительно "на бумаге" каждый военнослужащий платил фигурантам от 25 000 до 30 000 гривен ежемесячно. Впоследствии это было основанием для получения повышенных дополнительных выплат.
Всего в схеме участвовали 12 человек, отмечает ГБР.
Фигурантам дела сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.