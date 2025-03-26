Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Бизнес на выплате фиктивных "боевых": задержаны двое военных, которые присвоили 1,5 млн

Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 16:54
Бизнес на выплате фиктивных боевых: задержаны двое военных, которые присвоили 1,5 млн
фото ДСР НПУ

На Херсонщине правоохранители задержали двух военных чиновников, которые наладили бизнес на выплате фиктивных "боевых".

Источник: ГБР, Нацполиция, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: Задержаны начальник автотранспортного подразделения и командир взвода воинской части.

Реклама:
 

По данным ГБР и полиции, во время документирования их противоправной деятельности установлены факты получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 1,5 млн грн в течение 2024 года.

Взятки требовались за включение военнослужащих в боевое распоряжение и получение соответствующих выплат без фактического пребывания в зоне боевых действий.

За попадание в боевое распоряжение исключительно "на бумаге" каждый военнослужащий платил фигурантам от 25 000 до 30 000 гривен ежемесячно. Впоследствии это было основанием для получения повышенных дополнительных выплат.

РЕКЛАМА:

Всего в схеме участвовали 12 человек, отмечает ГБР.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

взяткаармияГБРполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
взятка
Дело о взятке за государственные земли: нардепа Гунько приговорили к 7 годам заключения
ГБР: Боец теробороны торговал фальшивыми справками из психбольницы
В Одессе раскрыли взяточников, которые обещали влияние на ВВК и переведение военнослужащих в тыл
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: