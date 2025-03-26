Бизнес на выплате фиктивных "боевых": задержаны двое военных, которые присвоили 1,5 млн

На Херсонщине правоохранители задержали двух военных чиновников, которые наладили бизнес на выплате фиктивных "боевых".

Источник: ГБР, Нацполиция, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: Задержаны начальник автотранспортного подразделения и командир взвода воинской части.

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По данным ГБР и полиции, во время документирования их противоправной деятельности установлены факты получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 1,5 млн грн в течение 2024 года.

Взятки требовались за включение военнослужащих в боевое распоряжение и получение соответствующих выплат без фактического пребывания в зоне боевых действий.

За попадание в боевое распоряжение исключительно "на бумаге" каждый военнослужащий платил фигурантам от 25 000 до 30 000 гривен ежемесячно. Впоследствии это было основанием для получения повышенных дополнительных выплат.

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Всего в схеме участвовали 12 человек, отмечает ГБР.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.