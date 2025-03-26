У Литві під час навчань загинули четверо військових США неподалік кордону з Білоруссю – ЗМІ

Литовські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про загибель чотирьох американських військових на полігоні неподалік кордону з Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 15min.lt та LRT

Деталі: Раніше стало відомо про зникнення 25 березня трьох іноземних військових під час військових навчань у Литві на полігоні в Пабраде, що неподалік від кордону з Білоруссю.

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Згодом офіційно підтвердили зникнення чотирьох військових США разом із гусеничним транспортним засобом.

Після дня масштабної пошуково-рятувальної операції два не пов'язаних між собою джерела підтвердили 15min, що солдати загинули.

За інформацією джерел, солдати загинули, ймовірно, після входження у водойму. Однак речник збройних сил США в Європі та Африці повідомив виданню, що тіла солдатів не знайдені.

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Джерела LRT також стверджують, що солдати, найімовірніше, загинути. Вважається, що вони пересувалися на гусеничній бронемашині M88.

До пошуків з вівторка були залучені литовські та іноземні військові, а також вертольоти ВПС і Держприкордонслужби.

Збройні сили США уточнили, що зниклі безвісти – військовослужбовці 3-ї піхотної дивізії 1-ї бригади.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що поки не коментуватиме інцидент. "Поки що я точно не коментуватиму цю інформацію, ведеться розслідування, але ця інформація буде узагальнена і повідомлена громадськості, коли вона стане точною", – сказав прем'єр-міністр журналістам у Вільнюсі.

Голова Комітету Сейму Литви з питань національної безпеки та оборони Гедрімас Єглінскас заявив 15min, що інформації про "найтрагічніший можливий сценарій" поки немає.