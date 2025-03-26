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В Литве во время учений погибли четверо военных США недалеко от границы с Беларусью – СМИ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 26 марта 2025, 18:04
В Литве во время учений погибли четверо военных США недалеко от границы с Беларусью – СМИ
фото: 15min.lt

Литовские СМИ со ссылкой на источники сообщают о гибели четырех американских военных на полигоне недалеко от границы с Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 15min.lt и LRT

Детали: Ранее стало известно об исчезновении 25 марта трех иностранных военных во время военных учений в Литве на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

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Впоследствии официально подтвердили исчезновение четырех военных США вместе с гусеничным транспортным средством.

После дня масштабной поисково-спасательной операции два не связанных между собой источника подтвердили 15min, что солдаты погибли.

По информации источников, солдаты погибли, вероятно, после вхождения в водоем. Однако представитель вооруженных сил США в Европе и Африке сообщил изданию, что тела солдат не найдены.

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Источники LRT также утверждают, что солдаты, скорее всего, погибнуть. Считается, что они передвигались на гусеничной бронемашине M88.

К поискам со вторника были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты ВВС и Госпогранслужбы.

Вооруженные силы США уточнили, что пропавшие без вести – военнослужащие 3-й пехотной дивизии 1-й бригады.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что пока не будет комментировать инцидент. "Пока я точно не буду комментировать эту информацию, ведется расследование, но эта информация будет обобщена и сообщена общественности, когда она станет точной", – сказал премьер-министр журналистам в Вильнюсе.

Председатель Комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас заявил 15min, что информации о "самом трагическом возможном сценарии" пока нет.

ЛитваСШАБеларусь
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