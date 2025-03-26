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Більшість американців розчарована людьми, яких Трамп узяв в адміністрацію

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 березня 2025, 19:18
Більшість американців розчарована людьми, яких Трамп узяв в адміністрацію
ілюстративне фото Getty Images

Більше половини американських виборців загалом розчаровані призначеннями Дональда Трампа на ключові посади в адміністрації президента США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування на замовлення телеканалу NBC News

Деталі: В опитуванні 52% респондентів заявили, що в цілому розчаровані людьми, яких президент США призначив очолити міністерства та федеральні відомства. Натомість 45% сказали, що в цілому задоволені вибором.

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Ці числа досить близькі до загального рейтингу схвалення Дональда Трампа: 47% зареєстрованих виборців схвалюють його роботу, а 51% – не схвалюють.

Як зазначає NBC News, відсоток американців, які не схвалюють призначення в адміністрацію Трампа, вищий, ніж на початку його першого терміну (тоді таких було 44%).

Опитування виявило помітний розкол між прихильниками Республіканської та Демократичної партій.

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88% виборців-республіканців кажуть, що задоволені кандидатурами Трампа в його другій адміністрації, а 95% демократів кажуть, що розчаровані його вибором. І лише 10% виборців-республіканців заявили, що розчаровані кадрами Трампа, а 4% виборців-демократів сказали, що задоволені його вибором.

Опитування NBC News проводилося до публікації The Atlantic, згідно з якою посадовці адміністрації Трампа обговорювали удар по хуситах у Ємені у месенджері Signal, куди випадково додали журналіста.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу журналіста у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

СШАТрампсоціологія
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