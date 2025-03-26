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Большинство американцев разочарованы людьми, которых Трамп взял в администрацию

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 19:18
Большинство американцев разочарованы людьми, которых Трамп взял в администрацию
иллюстративное фото Getty Images

Более половины американских избирателей в целом разочарованы назначениями Дональда Трампа на ключевые должности в администрации президента США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос по заказу телеканала NBC News

Детали: В опросе 52% респондентов заявили, что в целом разочарованы людьми, которых президент США назначил возглавить министерства и федеральные ведомства. Зато 45% сказали, что в целом довольны выбором.

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Эти числа достаточно близки к общему рейтингу одобрения Дональда Трампа: 47% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, а 51% - не одобряют.

Как отмечает NBC News, процент американцев, которые не одобряют назначение в администрацию Трампа, выше, чем в начале его первого срока (тогда таких было 44%).

Опрос выявил заметный раскол между сторонниками Республиканской и Демократической партий.

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88% избирателей-республиканцев говорят, что довольны кандидатурами Трампа в его второй администрации, а 95% демократов говорят, что разочарованы его выбором. И только 10% избирателей-республиканцев заявили, что разочарованы кадрами Трампа, а 4% избирателей-демократов сказали, что довольны его выбором.

Опрос NBC News проводился до публикации The Atlantic, согласно которой чиновники администрации Трампа обсуждали удар по хуситам в Йемене в мессенджере Signal, куда случайно добавили журналиста.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление журналиста в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

СШАТрампсоциология
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