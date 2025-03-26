У Києві стріляли в чоловіка: він у тяжкому стані, нападника затримали

В Оболонському районі Києва 26 березня сталася стрілянина: 52-річний киянин стріляв у 48-річного потерпілого. Пораненого шпиталізували у тяжкому стані.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "26 березня, о 14:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та з місця події втік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою.

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фото - поліція києва

фото - поліція києва

За вказаною адресою правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи".

фото - поліція києва

Деталі: У столиці після інциденту ввели спеціальну поліцейську операцію, правоохоронці знайшли автомобіль нападника та затримали його. Стрілком виявися виявився 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії.