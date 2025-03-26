В Киеве стреляли в мужчину: он в тяжелом состоянии, нападавшего задержали

В Оболонском районе Киева 26 марта произошла стрельба: 52-летний киевлянин стрелял в 48-летнего потерпевшего. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: полиция Киева

Дословно: "26 марта, в 14:35 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иорданской неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и с места происшествия скрылся. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативные работники и кинолог со служебной собакой.

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фото - полиция киева

фото - полиция киева

По указанному адресу правоохранители обнаружили 48-летнего пострадавшего с ранениями головы, которого медики в тяжелом состоянии забрали в больничное учреждение. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы".

фото - полиция киева

Детали: В столице после инцидента ввели специальную полицейскую операцию, правоохранители нашли автомобиль нападавшего и задержали его. Стрелком оказался 52-летний киевлянин, с ним сейчас продолжаются следственные действия.