Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Зеленський поговорив з Макроном про збільшення поставок винищувачів Mirage

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 26 березня 2025, 21:10
Зеленський поговорив з Макроном про збільшення поставок винищувачів Mirage
Макрон і Зеленський. Фото - ОФІс президента

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили збільшення поставок винищувачів Mirage Україні.

Джерело: президент України повідомив на спільному брифінгу з французьким колегою в Парижі в середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленький подякував Франції за її зусилля у допомозі Україні оборонятись від російських ударів.

Реклама:

"Зокрема, дуже добре показали себе ваші, ну вже наші, "Міражі" – бойові літаки, зроблені у Франції. Я дуже дякую тобі за них особливо. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатись передусім від "Шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів", – сказав Зеленський.

Макрон, зі свого боку, оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро. У цей пакет увійдуть ракети для винищувачів Mirage.

6 лютого Франція поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000, доставку яких анонсувала у минулому році.

РЕКЛАМА:

7 лютого французька армія оприлюднила відео підготовки українських пілотів на літаках Mirage 2000-5.

ЗеленськийМакронФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув до Франції і зустрінеться з Макроном
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом нацгвардійцям
Зеленський побачив певні "плюси" після заяв Віткоффа про окуповані Росією регіони
Останні новини
23:34
Новини економіки 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: