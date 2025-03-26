Зеленский поговорил с Макроном об увеличении поставок истребителей Mirage

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили увеличение поставок истребителей Mirage Украине.

Источник: президент Украины сообщил на совместном брифинге с французским коллегой в Париже в среду, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленький поблагодарил Францию за ее усилия в помощи Украине обороняться от российских ударов.

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"В частности, очень хорошо показали себя ваши, ну уже наши, "Миражи" – боевые самолеты, сделанные во Франции. Я очень благодарю тебя за них особенно. Они уже стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться прежде всего от "Шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество "Миражей", – сказал Зеленский.

Макрон, со своей стороны, объявил пакет военной поддержки Украине на 2 млрд евро. В этот пакет войдут ракеты для истребителей Mirage.

6 февраля Франция поставила в Украину первые истребители Mirage 2000, доставку которых анонсировала в прошлом году.

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7 февраля французская армия обнародовала видео подготовки украинских пилотов на самолетах Mirage 2000-5.