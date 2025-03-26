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Стартував передпродаж книги журналіста УП про новітню українську зброю

Українська правдаСереда, 26 березня 2025, 21:19
Стартував передпродаж книги журналіста УП про новітню українську зброю
фото - видавництва "Лабораторія"

26 березня стартував передпродаж книги журналіста "Української правди" Романа Романюка про новітню українську зброю під назвою "Чим воюватимуть у Третій світовій".

Джерело: видавництво "Лабораторія", УП

Деталі: Книга побудована на основі статей про унікальні українські військові розробки, опубліковані Романюком на УП з осені 2022 року.

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У книзі зібрано 7 історій, які часто вперше розповідають про створення і досягнення таких символів української оборонної індустрії як ракета "Нептун", САУ "Богдана", морські дрони Magura i SeaBaby, дальнього дрона "Лютий", ударних БПЛА "Вампір" і Nemesis, розвідувального дрона Shark.

Передмову до книги написав колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині – посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Вихід книги планується до весняного Книжкового Арсеналу, а передпродаж доступний на сайті видавництва.

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