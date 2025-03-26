Стартував передпродаж книги журналіста УП про новітню українську зброю

26 березня стартував передпродаж книги журналіста "Української правди" Романа Романюка про новітню українську зброю під назвою "Чим воюватимуть у Третій світовій".

Джерело: видавництво "Лабораторія", УП

Деталі: Книга побудована на основі статей про унікальні українські військові розробки, опубліковані Романюком на УП з осені 2022 року.

Реклама:

У книзі зібрано 7 історій, які часто вперше розповідають про створення і досягнення таких символів української оборонної індустрії як ракета "Нептун", САУ "Богдана", морські дрони Magura i SeaBaby, дальнього дрона "Лютий", ударних БПЛА "Вампір" і Nemesis, розвідувального дрона Shark.

Передмову до книги написав колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині – посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Вихід книги планується до весняного Книжкового Арсеналу, а передпродаж доступний на сайті видавництва.