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Стартовала предпродажа книги журналиста УП о новейшем украинском оружии

Украинская правдаСреда, 26 марта 2025, 21:19
Стартовала предпродажа книги журналиста УП о новейшем украинском оружии
фото - издательства «Лаборатория»

26 марта стартовала предпродажа книги журналиста "Украинской правды" Романа Романюка о новейшем украинском оружии под названием "Чем будут воевать в Третьей мировой".

Источник: издательство "Лаборатория", УП

Детали: Книга построена на основе статей об уникальных украинских военных разработках, опубликованных Романюком на сайте УП с осени 2022 года.

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В книге собрано 7 историй, которые зачастую впервые рассказывают о создании и достижениях таких символов украинской оборонной индустрии как ракета "Нептун", САУ "Богдана", морские дроны Magura i SeaBaby, дальнего дрона "Лютый", ударных БПЛА "Вампир" и Nemesis, разведывательного дрона Shark.

Предисловие к книге написал бывший главнокомандующий Вооруженных сил, а ныне - посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Выход книги планируется к весеннему Книжному Арсеналу, а предпродажа доступна на сайте издательства.

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