Макрон пояснив, що ідея розміщення "миротворців" в Україні не стосується лінії зіткнення

Президент Франціїї Емманюель Макрон пояснив, що ідея західного контингенту в Україні, який просувають Париж і Лондон, не передбачає розгортання безпосередньо на лінії зіткнення.

Джерело: Макрон сказав у Парижі на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 26 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Макрон наголосив, що ідея контингенту, яку зараз обговорює "коаліція рішучих" на чолі з Британією та Францією, не стосується контролю над лінією зіткнення, оскільки вона не зафіксована і це питання ще має обговорюватись на переговорах між Україною та Росією.

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Він уточнив, що франко-британська пропозиція передбачає контингент reassurance – "сили підтримки гарантій безпеки".

"Що це означає? На національних базах України будуть стояти контингенти. Це залежить від тих країн, які будуть готові направити такі контингенти для того, щоб забезпечувати ці ділянки "другого ешелону" в мирній зоні. Тобто вони не будуть ні на лінії фронту і не будуть, так би мовити, на першій лінії контакту", – пояснив президент Франції.

За словами Макрона, йтиметься про "значні сили стримування", які розташовуватимуться "у стратегічних місцях" в Україні та зможуть додатково навчати українських військових і "забезпечити певну логістику".

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"І це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент опиняється в такій ситуації прямого конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко тоді будемо діяти", – додав він.

"Ми не будемо зараз на фронті, але ми будемо гарантами стояти на українській землі. Це пацифістський підхід. І єдине, що може занурити в конфлікт цю ситуацію – це Росія, якщо вона знов задумає піти на нову агресію", – зауважив Макрон.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Наступна зустріч коаліції на рівні лідерів відбудеться 27 березня в Парижі, де перебуває президент Володимир Зеленський.

За даними джерел Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.