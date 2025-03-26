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Макрон объяснил, что идея размещения "миротворцев" в Украине не касается линии соприкосновения

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 22:06
Макрон объяснил, что идея размещения миротворцев в Украине не касается линии соприкосновения
Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франциии Эмманюэль Макрон объяснил, что идея западного контингента в Украине, который продвигают Париж и Лондон, не предусматривает развертывания непосредственно на линии соприкосновения.

Источник: он сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 26 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: Макрон отметил, что идея контингента, которую сейчас обсуждает "коалиция решительных" во главе с Британией и Францией, не касается контроля над линией соприкосновения, поскольку она не зафиксирована и этот вопрос еще должен обсуждаться на переговорах между Украиной и Россией.

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Он уточнил, что франко-британское предложение предусматривает контингент reassurance – "силы поддержки гарантий безопасности".

"Что это означает? На национальных базах Украины будут стоять контингенты. Это зависит от тех стран, которые будут готовы направить такие контингенты для того, чтобы обеспечивать эти участки "второго эшелона" в мирной зоне. То есть они не будут ни на линии фронта и не будут, так сказать, на первой линии контакта", – пояснил президент Франции.

По словам Макрона, речь пойдет о "значительных силах сдерживания", которые будут располагаться "в стратегических местах" в Украине и смогут дополнительно обучать украинских военных и "обеспечить определенную логистику".

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"И это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также эти силы, наш развернутый контингент. А когда наш контингент оказывается в такой ситуации прямого конфликта, он получает указания непосредственно от генштабов своих стран. И поэтому мы четко тогда будем действовать", – добавил он.

"Мы не будем сейчас на фронте, но мы будем гарантами стоять на украинской земле. Это пацифистский подход. И единственное, что может погрузить в конфликт эту ситуацию – это Россия, если она вновь задумает пойти на новую агрессию", – отметил Макрон.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Следующая встреча коалиции на уровне лидеров состоится 27 марта в Париже, где находится президент Владимир Зеленский.

По данным источников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

МакронФранциямиротворцыпомощь Украине
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