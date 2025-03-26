Глава Мінфіну США: Трамп готовий посили санкції проти Росії, якщо це дасть йому перевагу

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент вважає, що Дональд Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо це дасть йому перевагу на переговорах із нею.

Джерело: Бессент сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда"

Деталі: У міністра фінансів США спитали про можливість послаблення санкцій проти Росії – це вимоги, які Кремль висунув для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

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За словами Бессента, "нічого не виключено", але від подальших дій російської влади залежатиме, "чи будуть санкції посилюватися чи послаблюватися".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – додав він.

Міністр додав, що наразі обговорювати можливе послаблення санкцій проти Росії зарано.

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

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