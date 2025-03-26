Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Глава Мінфіну США: Трамп готовий посили санкції проти Росії, якщо це дасть йому перевагу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 26 березня 2025, 23:49
Глава Мінфіну США: Трамп готовий посили санкції проти Росії, якщо це дасть йому перевагу
Трамп. Фото - Getty Images

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент вважає, що Дональд Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо це дасть йому перевагу на переговорах із нею.

Джерело: Бессент сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда"

Деталі: У міністра фінансів США спитали про можливість послаблення санкцій проти Росії – це вимоги, які Кремль висунув для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

Реклама:

За словами Бессента, "нічого не виключено", але від подальших дій російської влади залежатиме, "чи будуть санкції посилюватися чи послаблюватися".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – додав він.

Міністр додав, що наразі обговорювати можливе послаблення санкцій проти Росії зарано.

РЕКЛАМА:

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

Детальніше читайте у статті Два перемир’я на користь Росії. Пояснюємо деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
США
Єрмак: Відносини між Києвом та Вашингтоном повернулись на правильний шлях
У США діти масово потрапляють до лікарень через добавки, які просуває Кеннеді-молодший
Більшість американців розчарована людьми, яких Трамп узяв в адміністрацію
Останні новини
23:34
Новини економіки 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: