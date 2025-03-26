Глава Минфина США: Трамп готов усилить санкции против России, если это даст ему преимущество

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент считает, что Дональд Трамп без колебаний усилит санкции против России, если это даст ему преимущество на переговорах с ней.

Источник: Бессент сказал в эфире Fox News, передает "Европейская правда"

Детали: У министра финансов США спросили о возможности ослабления санкций против России – это требования, которые Кремль выдвинул для согласия на прекращение огня в Черном море.

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По словам Бессента, "ничего не исключено", но от дальнейших действий российских властей будет зависеть, "будут ли санкции усиливаться или ослабляться".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – добавил он.

Министр добавил, что пока обсуждать возможное ослабление санкций против России рано.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

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