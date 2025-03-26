Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Глава Минфина США: Трамп готов усилить санкции против России, если это даст ему преимущество

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 23:49
Глава Минфина США: Трамп готов усилить санкции против России, если это даст ему преимущество
Трамп. Фото - Getty Images

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент считает, что Дональд Трамп без колебаний усилит санкции против России, если это даст ему преимущество на переговорах с ней.

Источник: Бессент сказал в эфире Fox News, передает "Европейская правда"

Детали: У министра финансов США спросили о возможности ослабления санкций против России – это требования, которые Кремль выдвинул для согласия на прекращение огня в Черном море.

Реклама:

По словам Бессента, "ничего не исключено", но от дальнейших действий российских властей будет зависеть, "будут ли санкции усиливаться или ослабляться".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – добавил он.

Министр добавил, что пока обсуждать возможное ослабление санкций против России рано.

РЕКЛАМА:

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Подробнее читайте в статье Два перемирия в пользу России. Объясняем детали и проблемы "мирных переговоров" в Эр-Рияде

СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
США
Ермак: Отношения между Киевом и Вашингтоном вернулись на правильный путь
В США дети массово попадают в больницы через добавки, которые продвигает Кеннеди-младший
Большинство американцев разочарованы людьми, которых Трамп взял в администрацию
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: